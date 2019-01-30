وزارة أمزازي تعلن عن نتائج انتقال الأساتذة عن طريق التبادل الآلي

أسفرت نتائج الانتقال عن طريق التبادل الآلي الذي نظمته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ـ قطاع التربية الوطنية عن استفادة 635 أستاذة وأستاذا.

ويتوزع المستفيدون بين الأسلاك الثلاثة، حيث عرف السلك الابتدائي استفادة 387 مستفيدة ومستفيدا، فيما استفاد في السلك الثانوي الإعدادي 124 مستفيدة ومستفيدا، تم السلك الثانوي التأهيلي، الذي استفاد فيه 124 مستفيدة ومستفيدا.

وقامت الوزارة الوصية بنشر نتائج الانتقال عن طريق التبادل الآلي برسم سنة 2019 بموقعها الرسمي :www.men.gov.ma .

هذا، وتجدر الإشارة أن تاريخ مفعول الانتقال بالتبادل هو التاريخ المحدد لاستئناف هيئة التدريس لعملهم برسم الموسم الدراسي 2020-2019، حسب وزارة التربية الوطنية التي أكدت على ضرورة استمرار المستفيدات، والمستفيدين من هذه العملية في العمل بمقرات عملهم الأصلية، إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الحالي.