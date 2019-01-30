رئيس اللجان الأولمبية الإفريقية: المغرب عودنا على إنجاح التظاهرات الكبرى – فيديو

قال مصطفى براف، رئيس اللجان الأولمبية الأفريقية ونائب رئيس اللجان الأولمبية العالمية، إن النسخة الـ20 من الألعاب الإفريية التي ستقام بالمغرب ستكون نسخة استثنائية، وستعطي دفعة جديدة لهذه التظاهرة.

وعبر براف، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بالرباط، عن ثقة كل الأسرة الإفريقية في قدرة المغرب على إنجاح هذه التظاهرة، بالنظر إلى “الإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها، بالإضافة إلى خبرته الكبيرة في استضافة أحداث رياضية من مستوى عالي”.

و صرح المتحدث ذاته قائلا ” أشكر المغرب الذي قبل تنظيم هذه التظاهرة في وقت وجيز، ليست لدينا أية شكوك في نجاح هذه التظاهرة، بالرغم من ضيق الوقت، قمنا بزيارة لجميع المدن المرشحة، واطلعنا على الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب، بالإضافة إلى الاستقبال الحار الذي سيخصصه المغرب للشعوب الإفريقية التي ستشارك في هذه البطولة”.

وأردف قائلا، ” لأول مرة ستنظم هذه التظاهرة ما بين الاتحاد الإفريقي، اللجنة الأولمية الإفريقية، وجمعية اللجان، وأول مرة أيضا سيكون هذا الحجم الكبير من المنافسات، بالإضافة إلى الرياضات التي ستؤهل إلى الألعاب الأولمبية”.

إليكم التصريح الكامل لرئيس اللجان الأولمبية الأفريقية ونائب رئيس اللجان الأولمبية العالمية، لـ”اليوم24″: