مهاتير محمد: "إسرائيل دولة إجرامية وتستحق الإدانة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصف رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، إسرائيل، بأنها "دولة إجرامية"، وذلك بعد قرار حرمان بلاده من استضافة بطولة للسباحة، لرفضها استقبال سباحين إسرائيليين، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، يوم الثلاثاء.

وقال محمد في بيان: "نحن نحتفظ بالحق في منع الإسرائيليين من دخول بلدنا(...) عندما يديننا العالم لهذا السبب، فلدينا الحق في القول إن العالم منافق، وحديثه عن حقوق الإنسان وسيادة القانون هو كلام فارغ"، مضيفًا أن "إسرائيل دولة إجرامية وتستحق الإدانة".

وأردف محمد: "نحن نعرف الدعم القوي لإسرائيل، ولا يمكننا العمل ضدها إلى أبعد من رفض الاعتراف بها"، مُشيرا إلى أنه "إذا كانت ماليزيا تحظر دخول رياضيين إسرائيليين إليها، فإن الولايات المتحدة تحظر دخول مواطني خمس دول إسلامية إليها، وتخطط لبناء جدار يفصلها عن أميركا الجنوبية".

وقال: "ماليزيا ليست معادية لليهود أو معادية للسامية، العرب هم أيضا ساميون. لكننا نحتفظ بالحق في إدانة السلوك القمعي وغير الإنساني في أي مكان، من قبل أي شخص(...) لقد قمنا بإدانة شعب ميانمار بسبب معاملة الروهنغيا، وانتقدنا العديد من البلدان والشعوب لأعمال غير إنسانية".

وأضاف: "تمنع المجر وبولندا وجمهورية التشيك اللاجئين من دخولها، وسبق أن وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اللاجئين السوريين بأنهم غزاة مسلمون"، وناشد "من يتعاطفون مع القضية الفلسطينية التعبير عن إدانتهم لإسرائيل. الإرهاب ليس الحل، هناك حاجة إلى استراتيجية مناسبة لتحقيق العدالة للفلسطينيين".

وفي 16 يناير / كانون الثاني الجاري، أعلنت ماليزيا أنها لن تستضيف أي فعاليات في المستقبل تشمل إسرائيل أو ممثلين عنها، معتبرة استضافة الرياضيين الإسرائيليين "جريمة".

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة، الأحد، حرمان ماليزيا من استضافة بطولة العالم للسباحة 2019، لعدم تقديمها ضمانات بمشاركة رياضيين إسرائيليين في البطولة.