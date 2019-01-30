فنزويلا: غوايدو يعلن تعيين دبلوماسيين في الخارج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عيّن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، ممثلين دبلوماسيين في بعض الدول بالقارة الأميركية، بحسب ما أعلن غوايدو في تغريدة بموقع "تويتر".

وقال غواديو في التغريدة إنه طلب من البرلمان تخويله صلاحية تعيين ممثلين دبلوماسيين في بلدان كالولايات المتحدة والأرجنتين وكولومبيا، مبينًا أن البرلمان وافق بإجماع الأصوات على طلبه تعيين ممثلين في كل من الولايات المتحدة، والأرجنتين، وكولومبيا، وبنما، وكوستاريكا، والإكوادور، وتشيلي، وهندوراس، وكندا، وبيرو، ومجموعة ليما.

وذكر غوايدو أنه عيّن كارلوس ألفريدو فيتشيو ممثلا لفنزويلا في واشنطن، ليعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اعتراف بلاده به.

ومنذ 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، تشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر ادعاء غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي زعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته دول بينها كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وتشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا، وبريطانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإسرائيل.

في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا، وتركيا، والمكسيك، وبوليفيا، شرعية مادورو الذي أدى في كانون الثاني الجاري اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات. وعلى خلفية ذلك، أعلن الرئيس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده، وأمهل الدبلوماسيين الأميركيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.