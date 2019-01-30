إيران: تحذيرات حكومية من احتمال حظر "إنستغرام"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذر وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، اليوم الثلاثاء، من خطة السلطات لحظر تطبيق مشارة الصور والفيديوهات "إنستغرام"، قائلا إن عواقبه سوف تكون وخيمة.

وأكد آذري جهرمي في تصريحات لوكالة "إسنا" أدلى بها على هامش مؤتمر عن العمليات المصرفية الإلكترونية في طهران "نعتقد أن استراتيجية حجب إنستغرام ليست فعالة لإنهاء تهديداته بل قد تزيدها".

وأضاف أن "التحرك بشكل أحادي وحجبه لن يكون وحده كفيلا حل أي مشاكل بل سيسفر عن تحديات في مجالات أخرى".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في كانون الثاني/ يناير الحالي، أن القضاء ينظر في مسألة حظر "إنستغرام".

ووصف نائب مدعي عام إيران لشؤون الفضاء الافتراضي جواد جاويد نيا، التطبيق المملوك لشركة "فيسبوك"، بأنه "كارثة" بالنسبة للإيرانيين وخصوصا الشباب، مشيرا إلى أن التطبيق يستخدم لارتكاب "جرائم".

لكن آذري جهرمي أوضح "يقول البعض إن استخدام إنستغرام يحمل عواقب ويشكل تهديدات بينما يعتقد كثيرون أنه يشكل منصة للكثير من الأعمال التجارية ويستخدم كأداة يومية".

ويواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطا نجم جزء منها عن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على الجمهورية الإسلامية عقب انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع دول كبرى في 2015.

وحظرت إيران في السنوات الأخيرة مواقع تواصل اجتماعي على غرار "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" بينما حجب القضاء تطبيق "تلغرام" للرسائل النصية في أيار/ مايو الماضي.

وبقي "إنستغرام" آخر مواقع التواصل الاجتماعي الأساسية الذي لم تحجبه إيران بعد.

ورغم القيود، يستخدم إيرانيون بينهم كبار المسؤولين كالرئيس حسن روحاني، ووزير الاتصالات منصات على غرار "تويتر" يمكن الوصول إليها عبر خوادم بديلة.