شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 إثر انفجارين قرب مركز شرطة في إيران والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات:

تبنت جماعة “جيش العدل” مسؤوليتها عن انفجارين في مدينة زاهدان في جنوب شرق إيران؛ أسفرا عن إصابة ثلاثة من ضباط الشرطة.

وقالت الجماعة في بيان لها، إنها استهدفت مركزاً للشرطة “بقنبلتين قويتين”؛ مما أدى إلى تدمير سيارة ودراجة نارية تابعتين للشرطة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت، بأن انفجارين وقعا، مساء اليوم الثلاثاء، بالقرب من مركز شرطة في مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران.

وذكرت وكالة “مهر” الإيرانية المحلية، أن الحادث أسفر عن سقوط 3 مصابين دون التسبب في سقوط قتلى، وأكد مسؤولون إيرانيون أن الانفجارين وقعا بسبب قنابل صوتية.