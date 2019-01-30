شكرا لقرائتكم خبر عن «اللاجئين»: نقل 130 شخصًا خارج ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، نقل 130 شخصًا خارج ليبيا، أمس، لتكون هذه هي عملية النقل الأولى إلى النيجر في عام 2019م.

وذكرت المفوضية أن الأشخاص الذين تم نقلهم كانوا محتجزين في ظروف قاسية لشهور متواصلة، مشيرة إلى أنها دعت إلى إطلاق سراحهم، ونقلتهم أولًا إلى مركز التجمع والمغادرة في طرابلس، الذي افتتح في ديسمبر الماضي، حيث قامت المفوضية بإتمام إجراءات سفرهم إلى خارج ليبيا.

وقالت المفوضية، إن جميع الأشخاص الذين نقلوا إلى النيجر تتم استضافتهم في مركز العبور الطارئ في العاصمة نيامي، إلى أن يتسنى إعادة توطينهم، وبإتمام عملية النقل الأولى في 2019م، يصل عدد من تم نقلهم من ليبيا بواسطة المفوضية منذ ديسمبر 2017م إلى 3,016 شخصًا.