السودان: اطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات

أعلنت وزارة الإعلام السودانية يوم الثلاثاء إن مدير الأمن والمخابرات أمر بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

جاء الإعلان بعدما قال نشطاء على وسائل للتواصل الاجتماعي إن صالح عبد الله محمد صالح مدير الأمن والمخابرات زار سجنا في الخرطوم وقال إنه سيتم إطلاق سراح المحتجين المعتقلين.

وكان وزير الداخلية السوداني قد كشف أمام البرلمان السوداني، أن عدد الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وصل إلى حوالي 816 شخصا.

وبلغ عدد القتلى في الاحتجاجات، حسب إحصائيات الحكومة السودانية، 29 شخصا لكن قوى سودانية معارضة تقول إن العدد بلغ 51 شخصا بينما حددتها منظمة العفو الدولية بـ 40 قتيلا.