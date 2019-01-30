الجيش اليمني يسيطر على سلاسل جبلية استراتيجية في مديرية كتاف

28 يناير,2019 أعلنت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات التحالف شنت هجوماً مباغتاً في الساعات الأولى من صباح اليوم، على مواقع ومتارس الميليشيا الحوثية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك نقلا عن مصدر عسكري.



وأضافت الوكالة بأنّ قوات الجيش تمكنت من تحرير سلسلة جبال سحامة ومرتفعات العاديات وجبال الوقار والهيج والسودة.

وأشارت إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير أربع عربات عسكرية تابعة لهم وقتل جميع من كانوا بداخلها ووقوع أسير واحد.

المحرر السياسي

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