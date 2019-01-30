الخارجية الأمريكية تصدر تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى فنزويلا

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أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى فنزويلا بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد وتهديد بحدوث اعتقالات “تعسفية” بحقهم.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ أن إعلان التحذير من السفر تضمن أيضا تهديدا بالخطف والسرقة وحدوث مظاهرات حاشدة دون إشعار مسبق.

يذكر أن فنزويلا تشهد اضطرابا سياسيا متزايدا، بعد أعلن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الفنزويلي خوان جويدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، متحديا بذلك رئيس البلاد نيكولاس مادورو علانية.

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