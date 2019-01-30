نشر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال ​غطاس خوري​ صورة تجمعه برئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ وعقيلته نورا والسفير المصري ​نزيه النجاري​ والنائب ​وائل ابو فاعور​ وهم يتناولون طعام العشاء في احد مطاعم الاشرفية، وكتب "‏عشاء اصدقاء في مطعم ...الاشرفية".

كانت هذه تفاصيل خبر عشاء يجمع الحريري وجنبلاط والنجاري وخوري وابو فاعور في الاشرفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.