الجديد: لقاء بين اللقاء التشاوري وحسين الخليل في دارة مراد

أفادت قناة "الجديد" عن عقد لقاء بين نواب "​اللقاء التشاوري​" والمعاون السياسي للأمين العام لـ "​حزب الله​" ​حسين الخليل​ في دارة النائب ​عبد الرحيم مراد​.

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