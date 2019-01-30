هيثم الحاج علي: نفاذ النسخ الفاخرة من "وصف مصر" فور طرحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن النُّسخ الفاخرة من "وصف مصر" نفدت فور طرحها، ويجرى حالياً طبع نُسخ بسعر مخفَّض للوفاء بالطلبات المتلاحقة على "وصف مصر".
وأوضح الحاج علي، في تصريحات صحفية، أن مطابع الهيئة تواصل ليل نهار للوفاء بمتطلبات المعرض، مشيراً إلى أنه تمت طباعة أكثر من 100 ألف نسخة من كل مطبوعات الهيئة حتى اليوم.
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