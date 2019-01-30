تعيين وكيلين للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران: أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم 238 لسنة 2019، الخاص بتعيين وكيلين للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان. ونص القرار في مادته الأولى على تعيين، الدكتور مصطفى محمود مصطفى وكيلًا للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الله على عبد الله وكيلًا للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية لشون البيئة وتنمية المجتمع.

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