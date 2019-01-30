"مصر للطيران": 50‎% تخفيضات على تذاكر درجة رجال الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، طرح تخفيضات تصل إلى 50% على تذاكر درجة رجال الأعمال من وإلى العديد من وجهاتها الدولية.
وذكرت الشركة في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن "القرار يأتي في إطار خططها لتوفير العديد من مميزات السفر بما يلائم ويلبي رغبات الركاب من مختلف الشرائح بأرقى مستوى من الخدمات وبأسعار تنافسية داخل شبكة خطوطها الدولية والتي تمتد إلى أكثر من 70 نقطة حول العالم، وتماشياً مع جهود وزارة الطيران المدني لتشجيع حركة السياحة".
ولفتت الشركة إلى أنه "يمكن لركاب الشركة شراء التذاكر اعتبارًا من الدقيقة الأولى غدًا الأربعاء 30 يناير وحتى 28 فبراير المقبل على أن يكون السفر حتى 30 إبريل المقبل".
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