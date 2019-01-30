السيطرة على حريق داخل شركة للزيوت في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، على حريق شب بشركة النيل للزيوت والصابون، بمنطقة "مُسطرد" في شبرا الخيمة، دون وجود خسائر بالأرواح، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد نشوب حريق بشركة النيل للزيوت والصابون بمنطقة مسطرد.

انتقل إلى موقع الحادث، المقدم أحمد الشعراوي، مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وسيارتي إسعاف، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.