وزير النقل: تشغيل محطتي مترو النزهة وهشام بركات في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد نجيب:

أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه سيتم تشغيل محطتي (النزهة وهشام بركات) من الجزء الثاني بالمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بداية عام 2020، على أن يتم تشغيل محطات (قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور) من المرحلة ذاتها في أبريل 2020.

جاء ذلك في تصريح له اليوم الثلاثاء، خلال جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة معدلات التنفيذ بالجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق (4B)، والذي يتم تنفيذه بواسطة اتحاد شركات للمقاولات المصرية للاستفادة من الخبرات المكتسبة في مجال تنفيذ مترو الأنفاق.

وأشار عرفات إلى أهمية تنفيذ مراحل الخط الثالث للمترو، لافتًا إلى أن هذا الخط تتمتع كل محطاته بوجود سلالم كهربائية ومصاعد ما يسهل تنقل الأفراد، بالإضافة إلى أن كل قطارات هذا الخط مكيفة وتتميز بالحداثة.

وقال عرفات إنه تم توقيع اتفاقية إطارية في أغسطس الماضي مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية تختص بتمويل وتوريد 32 قطارًا مكيفًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، مشيرًا إلى هذه القطارات تتميز بتجهيز مختلف عن سابقيها، مع إضافة خدمة "الكول سنتر" ليستمر أسطول الوحدات المتحركة بالخط الثالث للمترو على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة والخدمة العالية المقدمة لجمهور الركاب.

ويبلغ طول الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق 5ر7 كم، ويشمل محطات (النزهة وهشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور).