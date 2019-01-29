البرلمان البريطاني يرفض مغادرة الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صوت النواب البريطانيون، مساء الثلاثاء، على تعديل يرفض خروجا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر لتنفيذ بريكست في 29 آذار/مارس.

ونال هذا التعديل غير الملزم لحكومة رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي، تأييد 318 نائبا في حين رفضه 310.

كما صوت النواب البريطانيون على تعديل يطلب تغيير اتفاق بريكست.

وكان متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قال، الثلاثاء، إن ماي أبلغت كبار الوزراء في حكومتها بضرورة إعادة فتح اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي كي تكسب دعم البرلمان للاتفاق.





واستبعد الاتحاد الأوروبي إعادة فتح اتفاق الخروج الذي قالت عنه رئيسة الوزراء البريطانية إنه "ضرورى" لإجراء تغييرات قانونية للترتيب الخاص بأيرلندا، ما يُلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي التجارية لحين إيجاد طريقة أفضل لتجنب فرض قيود حدودية صارمة عبر جزيرة أيرلندا.

واحتدمت أزمة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي الممتدة حينما رفض البرلمان بأغلبية ساحقة في وقت سابق من الشهر الجاري الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلن مصدر في مكتب ماي أن رئيسة الوزراء طلبت من المشرعين المحافظين دعم اقتراح يدعو إلى وضع ترتيبات بديلة لشبكة الأمان المتعلقة بالحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، والتي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي.

ويعارض كثير من المشرعين المؤيدين للخروج من الاتحاد ما يسمى بشبكة الأمان التي تهدف إلى تجنب العودة إلى حدود فعلية بين جمهورية أيرلندا وإقليم أيرلندا الشمالية في حالة عدم الاتفاق على حلول أخرى، إذ يرى المعارضون أن شبكة الأمان تبقي الباب مفتوحاً أمام ارتباط دائم لبلادهم بالاتحاد الأوروبي.