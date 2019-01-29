الان تتابع الخارجية النرويجية: الوضع الأمني في الخليل غير مستقر وإنهاء مهمة المراقبين مثير للقلق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قالت وزارة الخارجية النرويجية، الثلاثاء، إن الوضع الأمني في مدينة الخليل الفلسطينية غير مستقر، وخطوة إنهاء مهمة المراقبين مثير للقلق.
وأضاف بيان للخارجية النرويجية، أن قرار إسرائيل طرد المراقبين الدوليين من الخليل ربما ينتهك تطبيق اتفاقات أوسلو.
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