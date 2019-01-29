شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية المصرية تحبط مخططًا تخريبيًا للإخوان وتضبط 54 من عناصر التنظيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية من إحباط مخطط لتنظيم الإخوان الإرهابي، لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهري يناير وفبراير باستخدام شبكة الإنترنت.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، عن ضبط 54 من العناصر الإخوانية لقيامهم بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت تحت مسمى «اللهم ثورة»، وعقد عدة اجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.

وأوضحت الداخلية المصرية، أن قطاع الأمن الوطني توافرت لديه معلومات تفيد قيام قيادات تنظيم الإخوان الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط، فى محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهري يناير وفبراير تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة ترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام.

وأفادت بأن الأجهزة الأمنية نجحت بناء على تلك المعلومات في الكشف عن الكيان المسمى «اللهم ثورة»، وتبين تولي قيادته عدد من الكوادر الإخوانية والإثارية الهاربة خارج البلاد، أبرزهم الإخوانى الهارب ياسر العمدة، والذي استقطب عدد من العناصر عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكتروني، وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية، وقام بتحريضهم على أعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف.