شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية البحرينية»: تصريحات المتحدث باسم وزارة خارجية إيران تعكس الطبيعة العدوانية المتأصلة للنظام الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين أن تصريحات المتحدث باسم وزارة خارجية إيران بشأن أحكام القضاء المستقل في مملكة البحرين، تعكس الطبيعة العدوانية المتأصلة للنظام في إيران ونهجه في عدم احترام مبادئ العلاقات الدولية وحسن الجوار وسياسته القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والدول العربية، ومساعيه المتواصلة لنشر الفوضى والتوتر والعنف في المنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية البحرينية في بيان أصدرته اليوم (الثلاثاء) أن مثل هذه التصريحات تهدف إلى الالتفاف على معاناة الشعب الإيراني والناجمة عن ممارسات النظام في إيران وإعلائه دعم الإرهاب وتقديم كل العون للإرهابيين في المنطقة على مصالح الشعب الذي يقبع في الفقر ويمارس ضده كل وسائل الإرهاب والقمع والتخويف ويتعرض لأبشع الانتهاكات من قبل النظام في إيران.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية على أن خطر النظام الإيراني على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يستوجب تحركًا فاعلاً وتصديًا حازمًا من قبل المجتمع الدولي وإجبار النظام الإيراني بضرورة احترام القوانين والمواثيق الدولية وسيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.