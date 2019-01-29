شكرا لقرائتكم الحريري عن تشكيل الحكومة: الأمور ستتضح خلال يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، الثلاثاء، إن الأسبوع الحالي سيكون حاسما في جهود تشكيل حكومة جديدة، مضيفاً أنه يشعر بتفاؤل حذر، وذلك وفقا لبيان صدر من مكتبه.

وتتفاوض الأطراف على تشكيل حكومة منذ الانتخابات التي جرت في مايو، ما أثار مخاوف من قرب حدوث أزمة في لبنان المثقل بالديون والذي يعاني اقتصاده من الركود.

وترأس الحريري في "بيت الوسط" جانباً من اجتماع كتلة "المستقبل" النيابية الأسبوعي، جرى خلاله مناقشة آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد.

وأكد الحريري، في دردشة مع الصحافيين بعد الاجتماع أنه "متفائل بحذر"، وقال: "الأمور إيجابية إن شاء الله، وستتضح خلال يومين".

وجدد التأكيد على أن "هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم، سلباً أو إيجاباً"، رافضا التحدث عن خياراته في هذا المجال.

ورداً على سؤال عن وضع النظام السوري "تيار المستقبل" على لائحة الإرهاب، قال الحريري: "هذه لائحة الشرف، لأن هذا النظام هو إرهابي أصلاً".