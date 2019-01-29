سنة الدين والإيمان في بي بي سي

اسماء السيد - ستطلق بي بي سي على مدى عامل كامل سلسلة من البرامج تتناول قضايا الدين والإيمان والقيم في المجتمع البريطاني الحديث.

وستجري المؤسسة في إطار هذا المشروع استطلاعاً واسعاً لآراء البريطانيين بشأن قضايا خلافية وإشكالات أخلاقية في المجتمع البريطاني "الأكثر تنوعاً وتعقيداً وإنقساماً اليوم من أي وقت آخر"، كما افادت صحيفة الغارديان.

ويتضمن مشروع بي بي سي الذي أطلقت عليه اسم "سنة العقائد" مسلسلات وافلاماً وثائقية تُعرض على التلفزيون وبرامج تُبث اذاعياً عن قضايا مثل العلم والدين والختان والمثلية وتأجير الرحم أو الأم البديلة وأخلاق مهنة الطب.

ومن برامج المشروع فيلم وثائقي بعنوان "داخل الفاتيكان" يلقي نظرة على ما يجري وراء الكواليس في مركز الكنيسة الكاثوليكية. ويصل الفيلم الوثائقي الذي استغرق تصويره عاماً في جزيئين الى البابا فرنسيس ومنشدي التراتيل في كنيسة سيستين وأفراد الجهاز الأمني للفاتيكان ودبلوماسيين وحتى بستانيي الفاتيكان.

ويستكشف فيلم وثائقي آخر قرية جنوب شرق انكلترا يسكنها 300 مسيحي يعيشون بوصفهم من حواريي المسيح ويرفضون استخدام السيارات والهواتف الخلوية.

ويأخذ مسلسل "عجائب الأرض المقدسة" المؤلف من ثلاث حلقات مشاهدي بي بي سي إلى أماكن مقدسة مثل انغكور وات في كمبوديا والمعبد الذهبي في الهند وموقع ماسادا في صحراء النقب.

وبعنوان "فتوى" يتناول مسلسل إذاعي من عشر حلقات القوى التي تقف وراء فتوى المرشد الأعلى الايراني السابق آية الله الخميني بقتل الكاتب البريطاني ذي الأصل الهندي سلمان رشدي في عام 1989 وتداعياتها. ويعالج مسلسل آخر ستبثه إذاعة بي بي سي 4 العلاقة بين العلم والدين.

ونقلت صحيفة الغارديان عن شارلوت مور مديرة المحتوى في بي بي سي قولها: "نريد ان نحيط بالتنوع المعقد للأديان والمعتقدات في بريطانيا الحديثة ، ونحن لا نريد الاستمرار في إعطاء جمهورنا فضاء يستطيعون الاحتفاء بأديانهم وتشارك معتقداتهم فيه فحسب بل ونريد مساعدتهم على أن يفهموا بصورة أفضل معنى الأديان والمعتقدات الأخرى ايضاً الى جانب استطلاع قضايا أخلاقية مهمة تؤثر في حياة كثير من الناس".

وكانت مراجعة لبرامج بي بي سي عن الدين والأخلاق أوصت بزيادة تغطية الأديان غير المسيحية وإدخال مواضيع تتعلق بالإيمان في الدراما الشعبية واضافة المزيد من التفهم الديني الى التغطية الاخبارية وتشكيل فريق عالمي من المراسلين الذي لديهم خبرة في موضوع الدين.

واكتشفت المراجعة ان بي بي سي تنتج سنوياً أكثر من 7000 ساعة من البرامج التي تتناول الدين والأخلاق رغم أن الكثير منها برامج عن العبادة التقليدية ونقاشات.

اعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان". الأصل منشور على الرابط التالي

https://www.theguardian.com/media/2019/jan/28/bbcs-year-of-beliefs-to-shine-light-on-faith-and-values-in-modern-uk

