مصر للطيران: 50% تخفيضات على درجة رجال الأعمال

اليوم الجديد
أعلنت مصر للطيران عن طرح تخفيضات تصل إلى 50% على درجة رجال الأعمال، من وإلى العديد من وجهاتها الدولية.
جاء ذلك في إطار خطة الشركة لتوفير العديد من مميزات السفر، بما يلائم ويلبي رغبات عملائها من مختلف الشرائح بأرقى مستوى من الخدمات وبأسعار تنافسية، داخل شبكة خطوطها الدولية، والتي تمتد إلى أكثر من 70 نقطة حول العالم، وتماشيًا مع جهود وزارة الطيران المدني لتشجيع حركة السياحة من وإلى جمهورية مصر العربية.
وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم، إنه يمكن لعملائها شراء التذاكر اعتبارًا من الدقيقة الأولى ليوم غدٍ الموافق 30...
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