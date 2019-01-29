تحرك الدولة السريع أنقذ أرواح أهالي منشية ناصر

اليوم الجديد
أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أن تحرك الدولة السريع في الفترة السابقة، وإنشاء آلاف الوحدات السكنية في مناطق مختلفة، ونقل المواطنين القاطنين بالمناطق العشوائية غير الآمنة والمهددة للحياة إليها، أنقذ كثيرًا من الأرواح، وساهم في تحقيق جودة الحياة لآلاف الأسر.
وأوضح المحافظ، أن سقوط صخرة في منطقة الدويقة، لم ينجم عن ذلك أي خسائر في الأرواح لأن الدولة بادرت بنقل آلاف المواطنين من هذه المناطق إلى مشروع الأسمرات الحضاري.
وأشار المحافظ، إلى أن نتائج ذلك التحرك السريع تلاشى حدوث كارثة محققة عقب حدوث...
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