مؤتمر الاستثمار والأسواق المالية 2019 ينعقد في دبي وسط اهتمام كبير

انعقد مؤتمر الاستثمار والأسواق المالية 2019 في مركز دبي المالي العالمي يوم الاثنين 28 يناير 2019 بهدف تحديد فرص الاستثمار والتحديات التي تواجه الأسواق المالية والخليجية إضافة إلى النصائح والتقنيات اللازمة لتنمية الثروة الشخصية في هذه ​البيئة​ السريعة التطوير.

وتم تنظيم المؤتمر من قبل شركة FxPro وكبير استراتيجيي الشركة للأسواق المالية جهاد الحكيّم في ظلّ حضور واسع للاعلام وأمام جمهور من العرب والأجانب المهتمين ب​الاقتصاد​ والاستثمار والأسواق المالية.

شارك في المؤتمر عدد من المتحدثين المتخصصين الذين شاركوا الحضور بخبراتهم المالية والاسثمارية.

وتطرق أستاذ التمويل في ​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​ والرئيس التنفيذي السابق لـ Deutsche Bank MENA الدكتور هنري عزام إلى التحدي الرقمي الذي تواجهه الأسواق والمؤسسات المالية في منطقة ​الشرق الأوسط​ حيث يعيد هيكلة الاقتصاد المالي لا سيما أنّ في ايامنا هذه بات الجوال هو بمثابة المحفظة الشخصية في ظلّ انتشار التكنولوجيات المالية كخدمات الدفع على الموبايل أو على الانترنت.

ولفت نائب رئيس الجامعة الأميركية في دبي جهاد نادر إلى أنّ التركيز يجب أن يتمحور على كيفية اتخاذ القرارات المالية الصائبة لمساعدة المستثمر على تنمية ثروته.

وساهم مؤتمر الاستثمار والأسواق المالية 2019 في مركز دبي المالي العالمي بتوعية ​الشباب​ على أفضل السبل المتاحة للاستثمار والتداول كما شدد على أهمية توفير الحوافز للمستثمرين ما يجلب منفعة للبلاد ولساكنيه وضرورة خلق فرص عمل للشباب المتخرجين.