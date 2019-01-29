لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، إلى أنّ "بعض المسؤولين في لبنان يبشّرون الناس بقرارات غير شعبية للحكومة في حال تشكّلت، بهدف تحسين الأوضاع المالية".
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "ما رأي هؤلاء المسؤولين بقرار شعبي جدًّا، ويفرح الشعب جدًّا، وهو قرار استعادة الأموال المنهوبة والمهدورة منذ عقود، وهو يؤدّي الغرض نفسه؟".
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: بعض المسؤولين يبشرون الناس بقرارات غير شعبية فما رأيهم بقرار استعادة الأموال المنهوبة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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