مصادر للنشرة: إذا مضت الايجابية ستولد الحكومة قبل نهار الجمعة المقبل

اوضحت مصادر مطّلعة على عملية التأليف الحكومي لـ"​النشرة​"، أن الايجابية تخيّم على اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​، وخصوصا مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​، لكن القوى السياسية لا تزال حذرة إزاء التفاؤل الموجود على خطوط التأليف.

ولفتت المصادر الى أن طرح وسطية موقع الوزير السني بين ​بعبدا​ و"​اللقاء التشاوري​" هي أساس الاندفاعة الحكومية، مشيرة الى أن الحريري رصد تسهيلاً من رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ الذي أبدى كل الايجابية، ولم يتمسّك ب​وزارة البيئة​، كما أشيع، لكنه يرفض حقيبة الاعلام، ويبدي الاستعداد لتولي اي حقيبة بديلة منها.

وعلمت "النشرة" ان الساعات المقبلة هي حاسمة، فإذا مضت الايجابية ستولد الحكومة قبل نهار الجمعة المقبل.