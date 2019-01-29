اوضحت مصادر مطّلعة على عملية التأليف الحكومي لـ"النشرة"، أن الايجابية تخيّم على اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، وخصوصا مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، لكن القوى السياسية لا تزال حذرة إزاء التفاؤل الموجود على خطوط التأليف.
ولفتت المصادر الى أن طرح وسطية موقع الوزير السني بين بعبدا و"اللقاء التشاوري" هي أساس الاندفاعة الحكومية، مشيرة الى أن الحريري رصد تسهيلاً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أبدى كل الايجابية، ولم يتمسّك بوزارة البيئة، كما أشيع، لكنه يرفض حقيبة الاعلام، ويبدي الاستعداد لتولي اي حقيبة بديلة منها.
وعلمت "النشرة" ان الساعات المقبلة هي حاسمة، فإذا مضت الايجابية ستولد الحكومة قبل نهار الجمعة المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للنشرة: إذا مضت الايجابية ستولد الحكومة قبل نهار الجمعة المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.