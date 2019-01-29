الأرصاد الجوية: طقس يوم غد قليل الغيوم وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة، متوقعة أن يكون طقس يوم غد قليل الغيوم وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانًا خاصة جنوب البلاد، يتحوّل مساءً الى غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة خاصة شمال البلاد.
أما طقس يوم الخميس، فتوقعت أن يكون قليل الغيوم إجمالًا وانخفاض محدود بدرجات الحرارة. وطقس يوم الجمعة، فقليل الغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المحلية ليلاً.
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