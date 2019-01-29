يازجي غادر لبنان إلى روسيا للمشاركة في احتفالات عشر سنوات على تنصيب كيريل بطريركا للكنيسة الروسية الأرثوذكسية

غادر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، بدعوة من بطريركية موسكو وسائر روسيا مطار بيروت الدولي، متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد كنسي وعلماني، للمشاركة في احتفالات السنة العاشرة لتنصيب قداسة بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل بطريركا للكنيسة الروسية الأرثوذكسية.
وضم الوفد الكنسي كلا من المتروبوليت باسيليوس منصور مطران عكار وتوابعها، يعقوب الخوري مطران بيونيس أيريس وسائر الأرجنتين، والمتروبوليت نيفن صيقلي المعتمد البطريركي لكنيسة أنطاكية في روسيا، الذي حضر خصيصا لاصطحاب غبطته إلى موسكو، الأرشمندريت برثنيوس اللاطي، الشماس ملاتيوس شطاحي.
أما الوفد العلماني فضم الوزير والسفير السوري الأسبق لدى روسيا والأستاذ في جامعة دمشق الدكتور حسان ريشه، الأمين العام الأسبق لحركة الشبيبة الأرثوذكسية المهندس ريمون رزق، الدكتور جورج غندور وبعثة الإعلام البطريركي.
وتأتي مشاركة البطريرك يوحنا في الاحتفالات التي ستقيمها بطريركية موسكو وسائر روسيا للتأكيد عمق العلاقات التي تربط بين الكنيستين الأنطاكية والروسية من جهة، ولتبيان الوجه الأنطاكي ودوره من جهة ثانية.
وتستمر زيارة غبطته لغاية الثالث من شهر شباط المقبل.
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