متحدث باسم الاتحاد الاوروبي: اتفاق "بريكست" غير قابل لإعادة التفاوض

ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن متحدث باسم ​الاتحاد الاوروبي​ شدد على أن اتفاق خروج ​بريطانيا​ من ​الإتحاد الأوروبي​ "​بريكست​" غير قابل لإعادة التفاوض.

وكان مجلس العموم البريطاني "البرلمان" قد وافق على تعديل يرفض الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق بأغلبية 318 نائباً مقابل رفض 310 نواب للتعديل.