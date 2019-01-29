متحدث باسم الاتحاد الاوروبي: اتفاق "بريكست" غير قابل لإعادة التفاوض

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن متحدث باسم الاتحاد الاوروبي شدد على أن اتفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست" غير قابل لإعادة التفاوض.
وكان مجلس العموم البريطاني "البرلمان" قد وافق على تعديل يرفض الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق بأغلبية 318 نائباً مقابل رفض 310 نواب للتعديل.
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