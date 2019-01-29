"أف بي آي" تعلن إنهاء التحقيق بقضية إطلاق النار بلاس فيغاس عام 2017

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف بي آي" عن إنهاء التحقيق بقضية إطلاق النار على حفل موسيقي في مدينة لاس فيغاس عام 2017 أدة إلى مقتل 58 شخصاً.
وأكد المكتب أنه لم يتم التوصل إلى أي معطيات جديدة بشأن الجريمة التي ارتكبها المواطن الأميركي ستيفن بادوك (64 عاماً) والذي قام بالإنتحار بعد إطلاقه النار من أحد الفنادق المقابلة للحفل.
وأوضح المكتب أنه لم يستطع أن يحصل على أي معطيات تؤدي إلى اكتشاف المزيد من المعلومات عن الحادثة.
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