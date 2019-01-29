بوغدانوف: مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط يضر بالاستقرار والسلام بالمنطقة

ركّز نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، على أنّ "المؤتمر الوزاري حول الشرق الأوسط الّذي تنظمّه الولايات المتحدة الأميركية في بولندا يضرّ بالاستقرار والسلام في المنطقة".
وأوضح في حديث صحافي، "أنّنا قرّرنا عدم المشاركة، ونعتقد أنّ هذا الحدث ضار بالاستقرار والسلام في الشرق الأوسط".
وفي وقت سابق، أعلن مصدر في وزارة الخارجية البولندية للصحافيين، أنّ "وارسو تتوقّع من روسيا إعادة النظر في قرارها عدم المشاركة وتشارك في الاجتماع".
يُذكر أنّ روسيا، أعلنت الثلثاء الماضي، أنّها لن تشارك في مؤتمر وارسو للشرق الأوسط، المزمع عقده في 13-14شباط المقبل، الّذي تنظّمه الولايات المتحدة وبولندا.
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