بوغدانوف: مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط يضر بالاستقرار والسلام بالمنطقة

ركّز نائب وزير ​الخارجية الروسية​ ​ميخائيل بوغدانوف​، على أنّ "المؤتمر الوزاري حول ​الشرق الأوسط​ الّذي تنظمّه ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ​بولندا​ يضرّ بالاستقرار والسلام في المنطقة".

وأوضح في حديث صحافي، "أنّنا قرّرنا عدم المشاركة، ونعتقد أنّ هذا الحدث ضار بالاستقرار والسلام في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، أعلن مصدر في ​وزارة الخارجية البولندية​ للصحافيين، أنّ "​وارسو​ تتوقّع من ​روسيا​ إعادة النظر في قرارها عدم المشاركة وتشارك في الاجتماع".

يُذكر أنّ روسيا، أعلنت الثلثاء الماضي، أنّها لن تشارك في مؤتمر وارسو للشرق الأوسط، المزمع عقده في 13-14شباط المقبل، الّذي تنظّمه الولايات المتحدة وبولندا.