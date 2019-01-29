البرلمان البريطاني يوافق على رفض الخروج من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق

وافق مجلس العموم البريطاني "البرلمان" على تعديل يرفض الخروج من ​الاتحاد الاوروبي​ دون اتفاق بأغلبية 318 نائباً مقابل رفض 310 نواب للتعديل.

وكان البرلمان قد رفض تعديل يطالب بتأجيل اتفاق خروج ​بريطانيا​ من ​الإتحاد الأوروبي​ "​بريكست​" حتى 9 أشهر بحال عدم الاتفاق بحلول 26 شباط.

وحاز التصويت على رفض 321 نائباً للتعديل مقابل تأييد 298 نائباً له، كما رفض البرلمان تعديلا يطالب بتخصيص 6 أيام من ​النقاش​ في البرلمان والتصويت على خيارات بديلة.

ورفض تعديلا لتمديد المادة 50 من معاهدة لشبونة ينض على إبقاء ​اسكتلندا​ ضمن ​الاتحاد الأوروبي​.

وكان البرلمان قد رفض تعديلاً قدمه زعيم حزب "العمال" المعارض ​جيريمي كوربين​ يدعو إلى منع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.