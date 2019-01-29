مديرة سي آي إيه: إيران لا تزال ملتزمة ببنود الاتفاق النووي رغم انسحابنا منه

أكدت مديرة ​وكالة الاستخبارات المركزية​ الأميركية "سي آي ايه" جينا هاسبل أن "​إيران​ لا تزال ملتزمة شروط ​الاتفاق النووي​ المبرم عام 2015 رغم انسحاب ​الولايات المتحدة​ منه".

وأوضحت أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أن "في الوقت الحاضر هم ملتزمون من الناحية الفنية بالاتفاق الذي أبرمته إيران مع قوى دولية".

ولفتت هاسبل إلى "أنني أعتقد أن أحدث المعلومات تشير إلى أن الإيرانيين يفكرون في اتخاذ خطوات تقلل من التزامهم الاتفاق في إطار مساعيهم للضغط على الأوروبيين لتقديم المزايا الاستثمارية والتجارية التي كانت إيران تأمل في الحصول عليها نتيجة الاتفاق".