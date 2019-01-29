أكدت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" جينا هاسبل أن "إيران لا تزال ملتزمة شروط الاتفاق النووي المبرم عام 2015 رغم انسحاب الولايات المتحدة منه".
وأوضحت أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أن "في الوقت الحاضر هم ملتزمون من الناحية الفنية بالاتفاق الذي أبرمته إيران مع قوى دولية".
ولفتت هاسبل إلى "أنني أعتقد أن أحدث المعلومات تشير إلى أن الإيرانيين يفكرون في اتخاذ خطوات تقلل من التزامهم الاتفاق في إطار مساعيهم للضغط على الأوروبيين لتقديم المزايا الاستثمارية والتجارية التي كانت إيران تأمل في الحصول عليها نتيجة الاتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر مديرة سي آي إيه: إيران لا تزال ملتزمة ببنود الاتفاق النووي رغم انسحابنا منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.