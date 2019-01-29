خارجية النرويج: الوضع الأمني بالخليل غير مستقر وإنهاء مهمة المراقبة مقلق

أكدت ​وزارة الخارجية​ النرويجية أن "الوضع الأمني في ​مدينة الخليل​ الفلسطينية غير مستقر وإنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل مقلق"، معتبرة أن "قرار ​إسرائيل​ طرد المراقبين من الخليل قد يشكل انتهاكا لاتفاقات ​أوسلو​".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ قد أكد أنه سيطرد المراقبين الأجانب، الذين يمثلون قوة أجنبية تشكلت للمساعدة في حماية الفلسطينيين في مدينة الخليل ب​الضفة الغربية​ المحتلة، معتبراً أنهم "يقومون بأنشطة مناهضة لإسرائيل".