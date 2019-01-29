خارجية النرويج: الوضع الأمني بالخليل غير مستقر وإنهاء مهمة المراقبة مقلق

أكدت وزارة الخارجية النرويجية أن "الوضع الأمني في مدينة الخليل الفلسطينية غير مستقر وإنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل مقلق"، معتبرة أن "قرار إسرائيل طرد المراقبين من الخليل قد يشكل انتهاكا لاتفاقات أوسلو".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أكد أنه سيطرد المراقبين الأجانب، الذين يمثلون قوة أجنبية تشكلت للمساعدة في حماية الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، معتبراً أنهم "يقومون بأنشطة مناهضة لإسرائيل".
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