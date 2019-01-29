سكاي نيوز: الولايات المتحدة تدعو إلى اجتماع للتحالف الدولي في 6 شباط

ذكرت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" أن "​الولايات المتحدة​ أعنلت عن اجتماع لوزراء خارجية ​التحالف الدولي​ لهزيمة "داعش" يوم 6 شباط المقبل في العاصمة الأميركية ​واشنطن​".

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