عبد المهدي أصدر أمرا بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق

أصدر رئيس مجلس الوزراء ​العراق​ي، ​عادل عبد المهدي​، أمرًا ديوانيًّا خاصًّا بتشكيل المجلس الأعلى ل​مكافحة الفساد​ في العراق وتشكيلاته ومهامه.

وفصّل عبد المهدي في نصّ كلمته حول توقيع الأمر، أنّ "إيمانًا منّا بتنفيذ تطلّعات شعبنا العزيز، وتوفير العيش الكريم، ونظرًا لأهمية تطبيق الحكم الرشيد وتعزيز التنمية في البلاد، وإدراكًا منّا لخطورة الفساد وتأثيره المدمّر على العباد والبلاد، وامتثالًا لاتفاقية ​الأمم المتحدة​ لمكافحة الفساد، فقد عقدنا العزم بقوّة الله وإرادة شعبنا الصامد، على مكافحة الفساد ومحاربة المفسدين".

وأعلن "الإسراع باكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، ودعوة مجلس النواب ومجلس الدولة لأخذ أدوارهما ومسؤوليّاتهما بهذا الشأن، من خلال استكمال الاجراءات لإصدار القوانين المقتضية"، مؤكّدًا "الالتزام الصارم بإفصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، وخلال مدّة لا تتجاوز أسبوعا واحدًا".

كما أعلن "التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بوضع خطط عمل لمدّة 90 يومًا، لأبرز الأولويات للمشاريع الخدمية والإعمار، وتتولّى الأجهزة الرقابية مهمة المتابعة والرصد وتقييم البرامج والسياسات والخطط المذكورة، لتحديد المسؤوليّات والأدوار والمقصرية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ازاءها".