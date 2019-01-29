برلمان بريطانيا يرفض تأجيل "بريكست" 9 أشهر اذا لم يتم الإتفاق بحلول 26 شباط

صوّت مجلس العموم البريطاني "البرلمان" برفض تعديل يطالب بتأجيل اتفاق خروج ​بريطانيا​ من ​الإتحاد الأوروبي​ "​بريكست​" حتى 9 أشهر بحال عدم الاتفاق بحلول 26 شباط. وحاز التصويت على رفض 321 نائباً للتعديل مقابل تأييد 298 نائباً له. كما رفض البرلمان تعديلا يطالب بتخصيص 6 أيام من ​النقاش​ في البرلمان والتصويت على خيارات بديلة. ورفض تعديلا لتمديد المادة 50 من معاهدة لشبونة ينض على إبقاء ​اسكتلندا​ ضمن ​الاتحاد الأوروبي​. وكان البرلمان قد رفض تعديلاً قدمه زعيم حزب "العمال" المعارض ​جيريمي كوربين​ يدعو إلى منع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

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