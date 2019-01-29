وزير الأمن الإيراني: هناك تعاون وتعاضد مؤثر بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية

أكّد وزير الأمن ال​إيران​ي حجة ​الإسلام​ والمسلمين ​محمود علوي​، أنّ "هناك تعاونًا وتعاضدًا مؤثّرًا بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، وبرزت ثمرة ذلك في الأمن المستدام لنظام إيران".

وبيّن أنّ "الإسلام، وخلافًا للديمقراطية الغربية، يريد الحكم من أجل الشعب، ولذلك على مسؤولي الحكومة الإسلامية أن يراعوا حقّ الناس في هذا المسار"، مؤكّدًا "ضرورة إقرار الأمن والعيش الكريم والعادل لجميع أفراد المجتمع، في إطار الحكم الإسلامي".

وأعرب علوي كذلك عن تقديره لـ"جهود وتعاون مجلس الأمن بالمحافظات لرفع مستوى المؤشر الأمني والاستقرار في البلد".