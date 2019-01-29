خارجية فرنسا: ندرس كل الخيارات لتجنب فرار جهاديين فرنسيين محتجزين بسوريا

ركّزت وزارة الخارجية الفرنسية، على أنّ "نظرًا للتطوّر في الوضع العسكري في شمال شرق سوريا، والقرارات الأميركية، ولضمان أمن الفرنسيين، فإنّنا ندرس جميع الخيارات لتجنّب فرار أكثر من مئة جهادي محتجزين في سوريا وانتشارهم".
وأوضحت في بيان، أنّه "إذا اتّخذت القوات الّتي تحرس المقاتلين الفرنسيين قرارًا بطردهم إلى فرنسا، فسيتمّ وضعهم فورًا في تصرّف القانون"، مبيّنةً أنّ "الجهاديين، الّذين انضمّ العديد منهم إلى تنظيم "داعش"، سيواجهون أقسى الإجراءات القانونية".
ولفتت إلى أنّ "هؤلاء الأشخاص انضمّوا طوعًا إلى منظمة إرهابية تقاتل في بلاد الشام، وشنّت هجمات في فرنسا وتواصل تهديدنا".
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