أعلنت "منظمة الهجرة الدولية"، "سقوط خمسة قتلى و130 مفقودا جراء غرق زورقين كانا يقلّان مهاجرين قبالة جيبوتي".
وأوضح في بيان، أنّه "بعدما تلقّى بلاغًا من سكان، توجّه فريق من الدرك إلى مكان مجاور للكارثة، وعثر على ناجيين إضافة إلى جثث القتلى".
وقد غرق الزورقان بعد نحو ثلاثين دقيقة من مغادرتهما بلدة غودوريا شمال شرق ساحل جيبوتي، وسط أحوال جوية سيئة.
وتقع جيبوتي قبالة اليمن الّذي يشهد نزاعًا وقرب الصومال غير المستقرة وإثيوبيا، وباتت في الأعوام الأخيرة نقطة عبور للمهاجرين الساعين إلى العمل في شبه الجزيرة العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر خمسة قتلى و130 مفقودا جراء غرق زورقي مهاجرين قبالة جيبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.