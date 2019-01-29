خمسة قتلى و130 مفقودا جراء غرق زورقي مهاجرين قبالة جيبوتي

أعلنت "​منظمة الهجرة الدولية​"، "سقوط خمسة قتلى و130 مفقودا جراء غرق زورقين كانا يقلّان مهاجرين قبالة ​جيبوتي​".

وأوضح في بيان، أنّه "بعدما تلقّى بلاغًا من سكان، توجّه فريق من الدرك إلى مكان مجاور للكارثة، وعثر على ناجيين إضافة إلى جثث القتلى".

وقد غرق الزورقان بعد نحو ثلاثين دقيقة من مغادرتهما بلدة غودوريا شمال شرق ساحل جيبوتي، وسط أحوال جوية سيئة.

وتقع جيبوتي قبالة اليمن الّذي يشهد نزاعًا وقرب الصومال غير المستقرة وإثيوبيا، وباتت في الأعوام الأخيرة نقطة عبور للمهاجرين الساعين إلى العمل في شبه الجزيرة العربية.