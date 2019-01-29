شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. مقتل 10 بنيران قوات الأسد في إدلب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أسفر قصف عنيف للنظام السوري عن وفاة أكثر من عشرة أشخاص، اليوم (الثلاثاء)؛ في إدلب.
وأوضح “المرصد السوري”، أن عدد قتلى اليوم هو الأعلى في شمال غرب البلاد منذ شهور، بحسب ما نقلته “رويترز”.
واستمرت الاشتباكات بما فيها القصف حول الخطوط الأمامية، أغلب الوقت منذ التوصل للاتفاق لكن لم يسيطر أي جانب على أراض جديدة في المنطقة.
وكانت روسيا وتركيا قد اتفقتا على هُدنة في سبتمبر الماضي، بحسب ما ذكر مسعفون والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا.. مقتل 10 بنيران قوات الأسد في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.