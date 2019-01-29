شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. مقتل 10 بنيران قوات الأسد في إدلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أسفر قصف عنيف للنظام السوري عن وفاة أكثر من عشرة أشخاص، اليوم (الثلاثاء)؛ في إدلب.

وأوضح “المرصد السوري”، أن عدد قتلى اليوم هو الأعلى في شمال غرب البلاد منذ شهور، بحسب ما نقلته “رويترز”.

واستمرت الاشتباكات بما فيها القصف حول الخطوط الأمامية، أغلب الوقت منذ التوصل للاتفاق لكن لم يسيطر أي جانب على أراض جديدة في المنطقة.

وكانت روسيا وتركيا قد اتفقتا على هُدنة في سبتمبر الماضي، بحسب ما ذكر مسعفون والمرصد السوري لحقوق الإنسان.