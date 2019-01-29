شكرا لقرائتكم خبر عن «قطان» يستقبل سفيري فرنسا وموريتانيا والان نبدء بالتفاصيل
استقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مكتبه بالوزارة اليوم، كلاً من سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت، وسفير جمهورية موريتانيا الإسلامية لدى المملكة حمادي ولد أميمو.
وجرى خلال الاستقبالين، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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