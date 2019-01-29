«هادي» والسفير البريطاني يناقشان العملية السياسية

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وقال الرئيس اليمني: "ندعم جهود المبعوث الأممي للتوصل للسلام ونعول على ضغوط المجتمع الدولي على ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران للانصياع للسلام، وحقن دماء اليمنيين، ونأمل من المملكة المتحدة أن تمارس المزيد من الضغوط على هذه الميليشيا للجنوح للصواب".
من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلاده ستقوم بما يلزم لمساندة الشرعية اليمنية لإخراج اليمن من مستنقع الاحتراب، مضيفًا أن بلاده ستدعم اليمن وحكومته الشرعية في مختلف المجالات، ومنها الجوانب التنموية والاقتصادية.
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