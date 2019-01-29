شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تُحمل الميليشيا إفشال صرف المرتبات والان نبدء بالتفاصيل
وشدد "الحضرمي"، خلال لقائه اليوم سفيرة ألمانيا لدى اليمن كارولا هولتكيمبر لمناقشة التطورات المتصلة بجهود السلام في اليمن، على تفاعل الحكومة الشرعية اليمنية الإيجابي والجاد مع جهود المبعوث الأممي، لاسيما في جولة المشاورات الأخيرة في ستوكهولم.
وأضاف أن الحوثيين ولأكثر من شهر لايزالون يعرقلون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد في مراوغة مفضوحة للتنصل من التزاماتهم، داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاسيما أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تسمية المعرقلين بصورة واضحة، من أجل التوصل إلى سلام شامل ودائم والدفع بعملية السلام.
من جهتها، أكدت السفيرة الألمانية استمرار دعم بلادها للحكومة الشرعية، وللعملية السياسية، ولجهود المبعوث الأممي لاسيما فيما يتصل باستكمال اتفاق السويد.
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