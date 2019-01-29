شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على «الرجل العنكبوت» في مانيلا والان نبدء بالتفاصيل

تسلق ألان روبير، المعروف أيضا باسم "الرجل العنكبوت الفرنسي" أبراج (جيه.تي) المكونة من 47 طابقا في العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم الثلاثاء. وبمجرد أن هبط ألقت السلطات القبض عليه واصطحبته الشرطة في إحدى سياراتها.

وأطلق هذا اللقب على المتسلق الفرنسي البالغ من العمر 56 عاما بعد أن تسلق برج سيرزس المعروف الآن باسم برج ويليس في شيكاجو بالولايات المتحدة وذلك عام 1999.

وبالنسبة للرجل العنكبوت بدأ التسلق كهواية حين كان في الحادية عشرة من العمر وأخذته هوايته إلى أكثر من 150 من الأبراج والمباني المرتفعة في مختلف أنحاء العالم منها برج إيفل ودار أوبرا سيدني وبرج خليفة في دبي وهو أعلى مبنى على مستوى العالم.