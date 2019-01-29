شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 14 حوثيًا في غارات جوية باليمن والان نبدء بالتفاصيل
وبيّن موقع "سبتمبر نت"، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المقاتلات استهدفت تعزيزات وتجمعات المليشيا، في محيط قبائل حجور بمديرية كشر، وأسفرت عن مصرع 14 من عناصر المليشيا، بينهم قيادي، وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.
وفي ذات السياق، تصدت قبائل حجور اليوم لهجوم شنته مليشيا الحوثي من عدة اتجاهات، وأجبرتها على التراجع بعد أن كبدتها خسائر بشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 14 حوثيًا في غارات جوية باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.