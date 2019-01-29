اليمن: مقتل 6 في انفجار نادر يهز مدينة المخا الساحلية

المبعوث الأممي لليمن يبحث في الحديدة اتفاق وقف النار

عدن ـ وكالات: أبلغ مسؤولون محليون رويترز بأن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في انفجار نادر بمدينة المخا الساحلية التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وبعد أن كانت مركزا مزدهرا لتصدير البن، باتت المخا حاليا قاعدة بحرية شديدة الحراسة للإمارات المتحالفة مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تساندها السعودية. وذكر سكان محليون أن الانفجار نجم في الأغلب عن دراجة نارية ملغومة وربما نفذه تنظيم القاعدة أو داعش. والمخا، الواقعة على بعد 75 كيلومترا إلى الشمال من مضيق باب المندب الاستراتيجي، والخوخة والحيس من بين بلدات قليلة انسحب منها مقاتلو الحوثي منذ بدء الحرب في 2015 بعدما أجبرت الجماعة المسلحة هادي على الفرار إلى المنفى في السعودية. والمخا من القواعد العسكرية التي تستخدم لتوفير الإمدادات والتعزيزات للقوات التي يساندها التحالف والمتمركزة على مشارف ميناء الحديدة، حيث تحاول الأمم المتحدة تنفيذ هدنة وسحب قوات الطرفين المتحاربين. على صعيد اخر وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث أمس إلى مدينة الحديدة غربي البلاد. وقال مصدر محلي في الحديدة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن جريفيث عقد اجتماعا مغلقا مع الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، رئيس لجنة مراقبة وقف اطلاق النار، والسلطة المحلية (التابعة للحوثيين)، في مقر المحافظة. وأشار إلى أن زيارة جريفيث تهدف لبحث تنفيذ اتفاق ستوكولهم الخاص بإعادة الانتشار العسكري في الحديدة، ووقف اطلاق النار. وكان جريفيث وصل أمس الاول إلى صنعاء والتقى زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، في زيارة هي الثالثة له خلال الشهر الجاري، لإنقاذ اتفاق ستوكولهم. وكان المبعوث الأممي قد أكد أن الجداول الزمنية لاتفاقات ستوكولهم حول الحديدة قد مددت بسبب صعوبات على الأرض.