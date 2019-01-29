سوريا: الأسد يؤكد أهمية التعاون مع إيران لوأد محاولات إضعاف البلدين

في السياسة 30 يناير,2019 نسخة للطباعة

تعهدت بالاستمرار بالتعاون مع خدمة الأمم المتحدة لنزع الألغام

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

أكد الرئيس السوري بشار الاسد أن الاتفاقيات والمشاريع الاقتصادية التي تم التوصل اليها بين بلاده وإيران تحمل بعدا استراتيجيا وتسهم في تعزيز صمود سورية وإيران في وجه الحرب الاقتصادية التي تشنها عليهما بعض الدول الغربية. وجاء ذلك خلال استقباله أمس النائب الأول للرئيس الايراني إسحاق جهانغيري الذي ترأس الجانب الايراني في اجتماعات اللجنة العليا السورية الايرانية المشتركة التي عقدت أمس ووقعت خلالها 11 اتفاقية من ضمنها اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي الطويل. وبحسب صفحات تابعة لرئاسة الجمهورية السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الأسد أن “هذه الاتفاقيات ومشاريع التعاون التي تم التوصل إليها تحمل بعدا استراتيجيا وتشكل أساسا اقتصاديا متينا من شأنه أن يسهم في تعزيز صمود سوريا وإيران في وجه الحرب الاقتصادية التي تشنها عليهما بعض الدول الغربية”. وشدد الاسد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة في هذه المرحلة لتفويت الفرصة على هذه الدول التي تستمر بمحاولة إضعاف البلدين والسيطرة على قرارهما المستقل وكسر إرادة شعبيهما بعد أن فشلت بتحقيق ذلك عبر دعمها للإرهاب. من جانبه أشار جهانغيري إلى أن زيارة الوفد الإيراني وعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في هذا الوقت تحمل في طياتها رسالة للشعب السوري وللمجتمع الدولي في أن إيران التي وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب ستكون معها أيضا في مرحلة إعادة الإعمار. وأكد في الوقت ذاته أن سوريا كانت الجبهة الأمامية في الحرب على الإرهاب وأن النجاحات التي تحققت في هذا المجال ساهمت في منع الإرهاب من الانتشار في دول أخرى على الرغم من رفض بعض الدول الغربية الاعتراف بذلك حتى الآن. وافتتح صباح أمس ملتقى الأعمال السوري الإيراني بحضور النائب الأول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري ورئيس مجلس الوزراء السوري المهندس عماد خميس وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال وممثلي الشركات من البلدين. وكان النائب الاول للرئيس الايراني وصل أمس الاول الى دمشق في زيارة تستمر لمدة يومين. على صعيد اخر بحث الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين ظهر أمس مع مديرة خدمة الأمم المتحدة لنزع الألغام اغنس ماركايلو الجوانب المتعلقة ببدء عمل المكتب في سوريا. وشدد الدكتور المقداد على أهمية بدء الجانب العملياتي من مشروع إزالة الألغام التي تتسبب بخسائر في أرواح السوريين أو بأضرار جسدية بالغة للمواطنين في عدد من المناطق في سوريا حيث عملت المجموعات الإرهابية على زرع الألغام والمتفجرات في كل مكان وصلت إليه لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالسوريين مؤكدا أن السلطات المختصة في سوريا ستستمر بالتعاون مع خدمة الأمم المتحدة لنزع الألغام وتقديم كل التسهيلات اللازمة لبدء العمل الفعلي في أسرع وقت ممكن لحماية المواطنين السوريين من هذا الخطر الذي يتهدد حياتهم والحفاظ على سلامتهم. بدورها عبرت مديرة خدمة الأمم المتحدة لإزالة الألغام عن تقديرها للتعاون الذي ابدته سوريا منذ البداية وبينت المراحل التي قطعتها المنظمة في إطار التحضير لبدء العمل وعلى رأسها ما يتعلق ببناء القدرات السورية على نشر الوعي وتثقيف المواطنين السوريين بمخاطر الألغام وبدء تدريب طواقم للقيام بهذا العمل إلى جانب تأمين الأمور اللوجستية. ولفتت ماركايلو إلى أن التعاون والتنسيق مع السلطات السورية المختصة هو أساسي وجوهري في كل مفصل من مفاصل العمل وأن المنظمة بدورها ستقدم النصيحة والخبرة الفنية وستنسق مع الجهات الداعمة لهذا المشروع عبر الحكومة السورية. الجدير بالذكر أن الطرفين كانا قد وقعا على مذكرة تفاهم في شهر تموز من العام الماضي. ميدانيا ردت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في ريف حماة الشمالي على خروقات الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد بضربات مركزة على تحركات ومحاور تسللهم باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة بريف حماة الشمالي. وأفاد مراسل سانا في حماة بأن وحدة من الجيش نفذت ضربات مركزة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على تحصينات ومواقع إرهابيي ما يسمى “كتائب العزة” على أطراف بلدة حصرايا والأربعين وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد ودمرت عددا من أوكارهم وتحصيناتهم. وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش أحبطت محاولات تسلل إرهابيين من “جبهة النصرة” من المحور الشرقي لبلدة اللطامنة “نحو 35 كم شمال غرب حماة” موقعة في صفوفهم قتلى ومصابين. وفي ريف إدلب الجنوبي أفاد مراسل سانا بأن وحدات من الجيش قضت بعمليات دقيقة على عدد من الإرهابيين في بلدة الهبيط “نحو 77 كم جنوب غرب إدلب” ردا على تكرار خروقاتهم واعتداءاتهم على المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي. ونفذت وحدات من الجيش أمس عمليات مكثفة على مواقع ومحاور تسلل المجموعات الإرهابية في كفرزيتا وحصريا والأربعين في منطقة محردة والبويضة وكروم الفستق الحلبي على الأطراف الجنوبية لبلدة مورك وذلك ردا على خرقها المتكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد ما أدى إلى تدمير دشم ونقاط محصنة ومستودعات أسلحة لهم.